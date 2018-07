Hacker invade Twitter de aliado de Chávez Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional e aliado do presidente Hugo Chávez, disse ontem que um hacker invadiu sua conta no Twitter. "Eles podem fazer o que quiser com minha conta. Não altera em nada o que ocorrerá no dia 7 de outubro", disse Cabello à emissora VTV, em referência à data da eleição presidencial. Cabello aproveitou para ameaçar a oposição. "Não será pelo Twitter que nós iremos nos comunicar. Quando chegar a hora, senhores da direita, teremos muitas formas de entrar em contato direto com o povo."