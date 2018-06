Hacker rouba e-mails de George H. Bush Um hacker identificado apenas como "Guccifer" invadiu a conta de e-mails do ex-presidente americano George H. Bush, copiou as mensagens e divulgou algumas fotos pessoais do líder republicano. Em uma das imagens, Bush pai, que esteve internado recentemente para tratamento, aparece sentado em sua maca tomando café e lendo jornais.