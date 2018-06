Hackers invadem site do tribunal que julgou a Pussy Riot Hackers invadiram o site do tribunal do distrito de Khamovnichesky, que condenou as integrantes da banda feminista Pussy Riot a dois anos de prisão, e colocaram uma nova música das punks, chamada "Putin is Lighting the Fires of the Revolution", e um vídeo do cantor gay búlgaro Azis.