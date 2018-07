Hackers invadem sites do governo mexicano Grupos de hackers mexicanos invadiram diversos sites do governo e de partidos políticos do país em um dia nacional de protestos contra a corrupção e o narcotráfico. Os invasores "do bem" deixaram mensagens cobrando soluções para os problemas e anunciando que se tratava de um "protesto pacífico" em nome da população de todo o México.