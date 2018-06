Hackers russos roubam mais de 1,2 bi de senhas

Até agora, as informações roubadas não parecem ter sido vendidas. A maior parte das contas vem sendo usada para enviar esquemas de marketing e outras mensagens virais.

Alex Holden, fundador da empresa, disse ao jornal que a maioria dos sites invadidos pelos hackers continuam vulneráveis a ataques. Além de roubar as senhas, os criminosos também acessaram 500 milhões de endereços de e-mail, o que poderia ajudá-los a realizar outras invasões.

Para especialistas em segurança, as invasões põem em cheque os métodos utilizados por empresas grandes e pequenas para proteger as informações de seus clientes. De acordo com analistas, criminosos vão continuar a roubar dados na internet se as companhias não se tornarem mais vigilantes. Fonte: Associated Press.