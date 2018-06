Hagel adverte contra cortes orçamentários em Defesa

Em um discurso sobre as prioridades de Defesa nos EUA, Hagel afirmou nesta terça-feira que será um erro deixar que estes cortes de gastos aconteçam. Contudo, ele também disse que os oficiais não acreditam que a crise orçamentária do governo dos EUA será resolvida em breve.

Uma possível consequência, segundo Hagel, é que uma grande parte do Exército perderá sua vantagem em campos de batalha. Como resultado, a medida inevitavelmente fará com que algumas forças militares fiquem menos preparadas para agir. Segundo Hagel, este tipo de cenário significa que, em uma crise, o presidente terá menos opções para proteger os interesses de segurança do país. Fonte: Associated Press.