Hagel debaterá ciberespionagem com a China

Há menos de duas semanas, os EUA acusaram criminalmente cinco militares chineses por invadirem computadores de empresas norte-americanas para roubarem segredos comerciais. Os chineses rebateram e afirmaram que, após uma longa investigação, concluiu-se que os EUA estão conduzindo uma "inescrupulosa" ciberespionagem contra eles.

Hagel revelou que também planeja conversar sobre as disputas territoriais na Ásia. Para ele, a China tem optado por ações exageradas e está criando novos desafios e tensões na região. No mesmo momento, haverá uma conferência de segurança em Cingapura, onde outras nações asiáticas devem levantar as mesmas questões sobre a China.

Em conversa com repórteres que o acompanham na viagem, Hagel declarou que o único modo de lidar com as diferenças é "ser aberto" sobre elas. Apesar das disputas, os EUA e a China tentam melhorar as relações militares para garantir à região que as duas nações sabem lidar com situações de tensão, afirmou.

Nesta semana, funcionários do governo norte-americano expressaram preocupação sobre a intimidação de navios chineses contra embarcações do Vietnã no Mar do Sul da China. Essa é a quinta viagem de Hagel para a Ásia em pouco mais de um ano. Fonte: Associated Press.