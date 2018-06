Hagel diz que recebeu garantias sobre acordo afegão

Hagel também disse a repórteres que não acredita que uma pressão adicional dos EUA ajudaria a convencer o presidente afegão, Hamid Karzai, a assinar o acordo.

Karzai deu seu apoio ao acordo e um conselho de anciãos tribais disse que ele deve ser assinado até o final do ano, como os EUA exigiram. Mas Karzai quer que o seu sucessor decida e assine definitivamente o pacto depois das eleições de abril.

O acordo permitirá que as tropas dos EUA permaneçam no país depois de 2014 para fazer treinamentos e algumas missões de contraterrorismo. Sem um acordo assinado, todas as tropas dos EUA devem sair no final do próximo ano, juntamente com todas as forças estrangeiras. Fonte: Associated Press.