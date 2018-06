Hagel não apoia retirada de apoio militar à Egito

No início do mês, os Estados Unidos condenaram o ataque das forças de segurança egípcias contra os manifestantes que apoiam o presidente deposto Mohammed Morsi, A operação do exército egípcio deixou cerca de 1.000 mortos.

"O governo interino tem que voltar para o caminho da reconciliação, acabar com a violência e colocar o Egito de volta no caminho da reforma econômica e democrática", disse Hagel em uma entrevista à BBC, questionando a retirada da ajuda dos Estados Unidos ao país.

O secretário não descarta, eventualmente, retirar o investimento anual de US$ 1,3 bilhão em ajuda militar ao Cairo, mas ressaltou a importância de manter a aliança com o Egito.

"Nós tivemos fortes parcerias com o Egito por muitos anos, começando com o tratado de paz entre Israel e Egito, que intermediou os EUA em 1979 e impediu a região de iniciar uma guerra regional", Afirmou Hagel.

Os Estados Unidos "não concordam com as formas de governo, com as ditaduras, mas nós não gostaríamos de ver a desintegração de um relacionamento com um grande país importante como o Egito", completou. Fonte: Dow Jones Newswires.