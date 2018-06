Hagel viaja ao Paquistão nesta segunda-feira

O general Sharif assumiu no lugar de Ashfaq Kayani, que liderou os militares paquistaneses pelos últimos seis anos e desempenhou um papel fundamental na relação conturbada entre Washington e Islamabad.

O porta-voz de Hagel, Carl Woog, disse que a visita será a primeira feita pelo secretário de Defesa dos EUA ao Paquistão nos últimos quatro anos.

"O secretário Hagel encontrou o primeiro-ministro Sharif na sua vista a Washington no começo do ano e espera continuar as francas e produtivas conversas sobre a nossa importante parceria de segurança e de como lidar com as ameaças em comum", disse Woog.

Entre os assuntos da reunião, de acordo com Woog, estão o Afeganistão e a parceria de segurança entre os EUA e o Paquistão. Fonte: Dow Jones Newswires.