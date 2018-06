Hagel visita Afeganistão, sem encontro com Karzai O secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, chegou no Afeganistão neste sábado para se encontrar com comandantes militares norte-americanos, segundo fontes. Ainda que os dois países estejam em um impasse sobre um pacto de segurança, Hagel não deve ter uma reunião com o presidente afegão, Hamid Karzai.