Hagel visitará porta-aviões da China na segunda-feira

Um funcionário sênior do Departamento de Defesa dos EUA disse que Hagel requisitou a visita, a qual ocorrerá um dia depois de ele afirmar que a China precisa respeitar melhor os vizinhos, em alusão à disputa territorial de Pequim com o Japão no Mar do Leste da China.

A China passou uma década remodelando o Liaoning, construído pela União Soviética e comprado da Ucrânia em 2002. O porta-aviões entrou em operação em setembro de 2012 e faz parte de um grande plano de expansão da marinha chinesa, que inclui a construção de navios e submarinos.

No início deste ano o Liaoning completou exercícios militares no Mar do Sul da China. Segundo a agência oficial Xinhua, o porta-aviões testou o sistema de combate, conduziu uma prática de formação e alcançou os objetivos propostos.

Antes, em dezembro, durante um teste do Liaoning, uma das embarcações que acompanhavam o porta-aviões se envolveu em uma quase colisão com um cruzeiro dos EUA quando operava em águas internacionais no Mar do Sul da China. Funcionários da Marinha dos EUA disseram que o cruzeiro teve que manobrar para evitar o impacto, no evento mais sério entre os dois países em anos.

Hagel está em uma viagem de 10 dias para a região da Ásia e do Pacífico. Nesta segunda-feira ele deixa o Japão e viaja para a China, onde deve se encontrar com líderes do país antes de viajar para a Mongólia. Fonte: Associated Press.