Hague adverte Escócia sobre incerteza de independência

A principal delas, segundo o secretário de Exterior do Reino Unido, William Hague, refere-se às complexas e demoradas negociações que a Escócia terá de enfrentar para retornar à União Europeia (UE).

Na avaliação do chanceler britânico, uma eventual independência da Escócia "criará imediata e dramaticamente um mundo mais imprevisível".

Hague tem divulgado recentemente uma série de análises com o objetivo de persuadir os escoceses a permanecerem no Reino Unido.

Os defensores da independência escocesa afirmam que pretendem manter a libra como moeda e permanecerem na UE e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se a proposta for aprovada no referendo. Os opositores alegam que a renegociação desses acordos pode não ser tão simples. Fonte: Associated Press.