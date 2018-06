Hague ressalta apoio à oposição síria

Segundo a autoridade, o foco é garantir um governo de transição para a Síria. Contudo, ele deixou claro que o presidente sírio, Bashar Assad, não deve participar desta administração transitória, uma demanda crucial para a oposição.

Hague disse a oposição tem apoio completo do Reino Unido, EUA e outros líderes que se reuniram em Londres nesta terça-feira. A autoridade também fez um apelo para que a oposição se comprometa plenamente com as negociações. Fonte: Associated Press.