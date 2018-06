Haia: Israel pode ter cometido crimes de guerra

"Concluí que há base razoável para acreditar que crimes de guerra sob a jurisdição da Corte Penal Internacional foram cometidos sobre uma das embarcações, a Mavi Marmara, quando as forças de Defesa israelenses interceptaram a "flotilha Liberdade Gaza" em 31 de maio de 2010", afirmou a promotora Fatou Bensouda.

Contudo, Bensouda acredita que casos relacionados ao ataque "não são de gravidade o suficiente para justificar ações pela Corte".

Nove pessoas morreram e dezenas de ativistas pró-Palestina ficaram feridos no ataque. Um advogado turco que representa o Estado de Comoros, Ramazan Ariturk, disse que não pretende desistir do caso."Estamos perseguindo uma luta moral. É uma luta legal; uma luta em nome da humanidade", afirmou Ariturk. Fonte: Associated Press.