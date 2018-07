Haiti confirma Garry Conille como primeiro-ministro Após longa espera, o Senado do Haiti confirmou hoje Garry Conille como primeiro-ministro do país. A definição possibilitará agora ao presidente Michel Martelly formar seu gabinete e dar um andamento mais acelerado à reconstrução do país após o violento terremoto ocorrido no ano passado. Conille, que havia sido ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, recebeu o respaldo do Senado com 17 votos a favor, 3 contra e 9 abstenções, em uma sessão plenária, em que presidente não vota, transmitida pela TV.