Haiti faz cerimônia para marcar terremoto de 2010

A cerimônia foi realizada onde o Palácio Nacional estava localizado antes de ter desabado com o tremor. Vários altos funcionários do governo e diplomatas vestidos de preto participaram do evento.

O desastre natural matou centenas de milhares de pessoas e deixou mais de 1 milhão sem moradia. A reconstrução do país tem sido lenta em razão da paralisia política, a escala da devastação e pouca ajuda.

Nos dois últimos anos, a data de 12 de janeiro foi considerada como um feriado nacional para lembrar o terremoto. Neste ano, o governo disse que o dia não será mais feriado, mas pediu que a bandeira haitiana fosse estendida a meio mastro e o fechamento de discotecas. As informações são da Associated Press.