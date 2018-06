Haiti: manifestantes pedem redução do preço da gasolina

A manifestação foi em geral pacífica. Alguns participantes atiraram lixo e pneus nas ruas para bloquear o tráfego.

Este foi o mais recente de uma série de protestos nas últimas semanas, alimentados pela indignação com os preços da gasolina. O governo reduziu recentemente o preço em cerca de 25 centavos de dólar, para US $ 4,50 o galão, e o preço do diesel caiu cerca de 20 centavos de dólar, para US$ 3,55 por galão, mas os manifestantes dizem que as reduções não refletem totalmente a queda global dos preços do petróleo.

"O custo de vida é muito alto", disse Joel Pierre, um soldador de 34 anos que se juntou ao protesto no sábado. Ele também planeja participar de uma greve geral de dois dias marcada para começar na segunda-feira a fim de forçar a paralisação de escolas, bancos e outras instituições. "Temos de mostrar ao governo que isso é sério." Motoristas de ônibus fizeram greve por dois dias no início desta semana.

Os manifestantes também reclamam que o presidente do Haiti, Michel Martelly, começou a governar por decretos no mês passado depois que o Parlamento foi dissolvido e eleições há muito adiadas ainda não foram realizadas. Fonte: Associated Press.

