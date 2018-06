Haiti reforma governo pela terceira vez em dois anos

No entanto, a decisão de formar um novo gabinete não foi tomada antes de representantes do Poder Executivo e do Legislativo, assim como de partidos da oposição, assinarem um amplo acordo no mês passado para, entre outras coisas, tentar organizar as eleições parlamentares e locais até o fim deste ano.

A nomeação mais incomum foi a de Marie Carmelle Jean-Marie para o cargo de ministra de Finanças. Ela renunciou ao mesmo posto no ano passado por razões que nem ela nem outras autoridades do governo revelaram, embora a imprensa local tenha afirmado que ela não tinha o apoio que queria para ampliar a transparência e realizar outras reformas no ministério.

Também foram nomeados novos ministros do Interior, de Relações Exteriores, da Educação, de Defesa, do Ambiente e de Esportes. O primeiro-ministro não deu explicações para as mudanças.

Essa é a terceira reforma significativa no governo de Lamothe, que assumiu o cargo de premiê em maio de 2012, e a quinta desde que Michel Martelly assumiu a presidência do país, em 2011.

As eleições estão atrasadas há mais de dois anos. Elas preencherão 20 assentos no Senado, que tem 30 cadeiras, e todos os 99 assentos da Câmara dos Deputados, bem como 140 prefeituras. O acordo propôs que as eleições sejam realizadas em 26 de outubro. A Câmara aprovou o acordo na terça-feira, mas ele ainda precisa passar pelo Senado. Fonte: Associated Press.