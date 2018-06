Haiti: Sobe a 24 número de mortos por tempestade

De acordo com a defesa civil haitiana, a maior parte das mortes ocorreu nas regiões sudeste e oeste do país. Algumas vítimas foram eletrocutadas, enquanto outras morreram em desabamentos e inundações.

Com isso, o total de mortes causadas pelo Isaac subiu a 29, já que a tempestade também deixou cinco mortos na República Dominicana, que compartilha a Ilha Hispaniola com o Haiti.

Segundo o mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), divulgado às 12h (hora de Brasília), a tempestade Isaac seguia pelo Golfo do México com ventos de 110 quilômetros por hora. O olho da tempestade avançava na direção noroeste a 17 quilômetros por hora e situava-se a 125 quilômetros da foz do Rio Mississippi e a 260 quilômetros de New Orleans. As informações são da Associated Press.