Haiti tem bolsões de riqueza após tremor

Quase cinco anos depois do terremoto de 2010, a reconstrução do que foi devastado no Haiti caminha lentamente - ao mesmo tempo em que acentua o contraste entre os cerca de 200 mil habitantes que integram a elite haitiana e o restante da população de 10 milhões. Em meio à miséria, aparecem bolsões de riqueza formados por algumas razões históricas e outras circunstanciais.

Na região mais desenvolvida e rica do Haiti, Pétion-Ville, o contraste pode ser explicado, por exemplo, pela exploração de nichos da economia por clãs tradicionais e a migração de haitianos para outros países.

"A relação (do Haiti) com EUA e Canadá é muito forte. O Haiti vive justamente da remessa da diáspora (os emigrantes haitianos) e da ajuda internacional", explica o doutor em Relações Internacionais e ex-chefe do Escritório da OEA no Haiti, o brasileiro Ricardo Seitenfus. Os haitianos que podem viajar para esses países voltam ao Haiti depois de estudar em boas universidades - a estrutura educacional haitiana está em frangalhos - e passam a ocupar os melhores empregos em hotéis ou cargos estatais.

Outro fator que impede a redução da desigualdade é a falta de recursos do Estado para investimentos. De acordo com a ministra do Turismo, Stéphanie Balmir Villadrouin, empresas como as redes hoteleiras internacionais - que são as de melhor potencial de faturamento - recebem 15 anos de isenção fiscal e têm o processo desburocratizado para abrir seus negócios no país. Se serve para atrair empresas, a isenção inibe a arrecadação - faltam investimentos em setores como educação e saúde. O ministério defende a estratégia sob a alegação de que o setor cria empregos formais.

Na prática, o esforço de retomada econômica não supera os fatores que fazem do Haiti um país no qual poucas famílias dominam a economia e a maioria vive em miséria extrema.