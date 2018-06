Haitianos lembram de terremoto que devastou capital há 5 anos

nova igreja, construída junto às ruínas da Catedral Nacional no centro de Porto Príncipe. "Esta é uma data que nunca esquecerei", disse Gladys Lambard, que perdeu seu marido e a irmã no terremoto, enquanto andava de braços dados com a filha de 14 anos. "A tristeza daquele dia marcou minha vida para sempre." Centenas de pessoas participaram da missa católica realizada ao amanhecer na. "Esta é uma data que nunca esquecerei", disse Gladys Lambard, que perdeu seu marido e a irmã no terremoto, enquanto andava de braços dados com a filha de 14 anos. "A tristeza daquele dia marcou minha vida para sempre."

O presidente Michel Martelly e outros dignitários presidiram a cerimônia numa vala comum na periferia norte da capital, onde as autoridades determinaram o rápido enterro de milhares de pessoas logo após o desastre. Desastre. O tremor de magnitude 7,0 aconteceu pouco antes das 5 horas de 12 de janeiro de 2010, derrubando os prédios mau construídos da cidade, densamente povoada. Posteriormente, o governo disse que mais de 250 mil pessoas foram mortas, mas o número exato é desconhecido porque não houve esforços sistemáticos para contar os corpos em meio ao caos e à destruição. Após o terremoto, grupos de toda as partes do mundo foram para o país para tentar resgatar pessoas presas nos escombros e cuidar dos milhares de feridos. Carine Joiceus, funcionária alfandegária de 44 anos que participou da missa, teve um braço amputado. Depois do tremor, ela teve dois filhos e disse que aprendeu a viver com a nova condição. Eu me lembro de chorar durante todo o ano após o que aconteceu. Mas, desde então, estou seguindo adiante com minha vida e pensando no futuro." Mas para o país como um todo, a recuperação tem sido desigual. A Organização das Nações Unidas diz que o Haiti recebeu mais de 80% dos cerca de US$ 12,45 bilhões prometidos por mais de 50 países e agências multilaterais desde o desastre, numa combinação de assistência humanitária, ajuda para recuperação e socorro após o desastre. A capital está cheia de novas construções e o número de pessoas nas favelas e acampamentos caiu de cerca de 1,5 milhão para 80 mil.

Mas o Haiti continua a ser um país pobre que enfrenta os mesmos desafios de antes do terremoto. O Banco Mundial diz que mais de 6 milhões dos cerca de 10,4 milhões de habitantes vivem abaixo da linha nacional de pobreza, que é de US$ 2,44 por dia. Ao mesmo tempo, um impasse político entre Martelly e o Parlamento tem adiado as eleições legislativas e ameaça prejudicar a estabilidade política do país. /AP

PORTO PRÍNCIPE - Os haitianos se reuniram na manhã desta segunda-feira, 12, para lembrar os cinco anos do terremoto que deixou em ruínas a maior parte da capital e áreas próximas, no que é considerado o pior desastre natural da era moderna no país.