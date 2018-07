Haitianos tomam ruas da capital em protesto antigoverno

Este é o mais recente protesto antigoverno neste ano que atrai uma multidão deste tamanho. Em setembro, vários milhares de pessoas marcharam para criticar o governo por não fazer o suficiente para manter o custo de vida baixo.

Martelly é uma ex-estrela do pop. Muitos haitianos esperavam que o seu governo traria melhoras após o terremoto de 2010, mas alguns dizem que ficou aquém das expectativas. As informações são da Associated Press.