Hamas anuncia 'acordo' para fim da 'escalada' com Israel

O movimento islamita palestino Hamas, no poder por mais de uma década na Faixa de Gaza, anunciou nesta segunda-feira um "acordo" para encerrar as trocas quase diárias em agosto de tiros com Israel.

"Após diálogos e diversos contatos, o último com o emissário do Catar, Mohamed el Emadi, foi alcançado um acordo para conter a escalada e pôr fim à agressão sionista contra nosso povo", disse o Hamas em um comunicado.

O exército israelense tem bombardeado a Faixa de Gaza quase todas as noites desde 6 de agosto em retaliação ao lançamento de balões incendiários, e até foguetes, daquele território palestino em direção a Israel.

Em resposta a esses disparos, que provocaram mais de 400 incêndios em Israel, de acordo com uma contagem dos bombeiros, Israel reforçou seu bloqueio a Gaza, impedindo a passagem de mercadorias de Kerem Shalom e interrompendo o fornecimento de combustível para aquele território palestino, o que obrigou o fechamento da única central eléctrica desse território.

De acordo com uma fonte do Hamas que pediu anonimato, todas as facções palestinas presentes na Faixa de Gaza concordaram em acabar com o lançamento de balões incendiários e projéteis.

De acordo com a fonte, Gaza será reabastecida a partir de terça-feira com combustível, o que permitirá que a central elétrica local volte a funcionar. /AFP