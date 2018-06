Hamas celebra 25º aniversário com líder máximo do grupo pela 1ª vez em Gaza Dezenas de milhares de palestinos foram ontem à Praça Katiba, na Cidade de Gaza, em um enorme comício para celebrar os 25 anos da fundação do grupo radical islâmico Hamas, que governa o isolado território. O convidado de honra da festa era o líder máximo da facção, Khaled Meshal, que pela primeira vez conseguiu entrar em Gaza.