Hamas concorda em estender cessar-fogo com Israel

O governo de Israel e o grupo de militantes extremistas Hamas têm tentado negociar um acordo para dar fim ao conflito na Faixa de Gaza. As conversas, no entanto, progridem muito lentamente, com os dois lados se recusando a ceder nos pontos mais importantes da discussão.

O Hamas tenta dar fim ao bloqueio econômico à Faixa de Gaza imposto pelo governo de Israel e pelo Egito em 2007. As barreiras têm limitado o movimento tanto de palestinos como de suprimentos para a região palestina, impedindo quase todas as exportações.

Israel diz que as restrições são necessárias para prevenir que armas entrem no território e agentes israelenses se negam a fazer concessões que levem o grupo islâmico a declarar vitória. O governo do país quer que o Hamas se desarme, ou pelo menos seja impedido de receber mais armas.

Nenhum dos lados tem chances de ter todas as demandas atendidas, mas uma proposta egípcia formulada nesta terça-feira oferecia algumas soluções. Um membro da delegação palestina no Cairo afirmou que a proposta pedia a redução das restrições israelenses em Gaza, trazendo algum alívio para a região. O Egito também havia proposto que as exigências mais polêmicas fossem deixadas para negociações futuras. (Thiago Moreno, com informações da Associated Press - thiago.moreno@estadao.com)