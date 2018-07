Hamas dá ao Fatah sinal de distensão

FAIXA DE GAZA - Pela primeira vez em quase cinco anos, militantes do grupo palestino Fatah saíram às ruas da Cidade de Gaza empunhando suas bandeiras amarelas, onipresentes à época em que Yasser Arafat comandava o território. Em dezembro de 2006, o Hamas expulsou à bala comandantes do Fatah que viviam em Gaza, assumindo o controle completo sobre a região. Desde então, quem se atrevesse a ostentar os símbolos da facção laica era detido.

Veja também:

Após cinco anos, Shalit é libertado

Hamas: acordo inclui fim do cerco a Gaza

AO VIVO: Veja como foi a troca de prisioneiros

TV ESTADÃO: Brasileiro relata captura de Shalit

PARA ENTENDER: O acordo entre Israel e o Hamas

PARA LEMBRAR: A captura de Gilad Shalit

HOTSITE: A troca de detentos entre Hamas e Israel

As bandeiras em Gaza são organizadas segundo uma tipologia precisa. Verde é sempre Hamas. Amarelo, Fatah. O preto costuma ser usado pelo grupo Jihad Islâmica. E, por toda parte, há as consensuais bandeiras quadricolores palestinas.

Ontem, nas ruas do centro de Gaza, grupos de simpatizantes do Fatah andavam juntos com camisas e bandeirões amarelos. Eles tiveram permissão para levar o material ao comício na Praça al-Khatiba, montado para receber os 297 presos palestinos que Israel mandou para Gaza. Entre o verde do Hamas, o amarelo do Fatah era minoria.

O grupo islâmico que controla Gaza emitiu vários sinais tentando demonstrar que está disposto a chegar à união nacional palestina. Segundo disse ontem em seu discurso Ismail Hanyieh, líder do Hamas, os negociadores da facção que barganhavam a libertação do soldado Gilad Shalit tentaram ao máximo "ser plurais". Entre os presos que Israel deveria libertar, estavam integrantes de "praticamente todas as organizações de resistência" e de todo território da "Palestina livre" - a área onde fica Israel, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Tampouco teria havido restrições de ordem confessional: um cristão está entre os palestinos que chegaram ontem a Gaza.

União

Outro sinal de distensão foi o convite para que Abdallah Abu Samhada - líder histórico do Fatah de Gaza, responsável pela segurança pessoal de Arafat - discursasse no comício de ontem em nome do presidente Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina. Samhada saiu especialmente da Cisjordânia para falar em Gaza. Evitou discursar sobre temas sensíveis e agradeceu ao Hamas pelo esforço de negociação.

Hanyie, porém, aproveitou sua fala para criticar Abbas. Segundo o líder do Hamas, o presidente palestino dizia que o cativeiro do soldado israelense "era um jogo de azar" que terminaria mal. "Os eventos provaram o contrário", alfinetou Hanyie. Ele também fez questão de enfatizar que se recusa a reconhecer Israel mesmo nos territórios pré-1967 - o que o Fatah aceita.