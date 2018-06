Hamas diz estar disposto a negociar direto com Israel

"Assim como você negocia com armas, você também pode negociar com conversas", afirmou Marzouk, de acordo com uma fita obtida pela agência de notícias Associated Press. "Até agora nossa política foi de não negociação com (Israel), mas outros países devem estar avisados que essa questão não é um tabu."

A declaração é feita duas semanas depois do fim do conflito na Faixa de Gaza, que o Hamas comanda desde 2007. No final de semana, o grupo criticou o apoio do Ocidente ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, colocando mais pressão na situação, após grandes perdas sofridas durante o conflito.

O porta voz do governo de Israel, Mark Regev, disse que não comentaria as declarações até que elas fossem exibidas no canal de TV. Israel disse diversas vezes que não iria falar diretamente com o Hamas até que o grupo militante islâmico reconhecesse seu direito de existir e renunciasse a atos violentos.

Na entrevista, Abu Marzouk não deu indicações de que o Hamas estivesse considerando tais passos. Ele insistiu que o motivo da mudança na política reflete crescentes tensões com Abbas, que o Hamas acredita estar tentando assumir o controle de Gaza.

"O Hamas se sente compelido a realizar essa ação (negociar com Israel) já que os direitos naturais das pessoas em Gaza estão sobre pressão da Autoridade Palestina e do governo", afirmou Marzouk.

Israel e Hamas tiveram diversas rodadas de negociações indiretas feitas por mediadores egípcios nos últimos anos, principalmente a respeito de troca de prisioneiros e acordos de cessar-fogo. Fonte: Associated Press.