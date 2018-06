Hamas diz ter enviado vários drones em direção a Israel

"Nós o tínhamos em nossa mira no momento em que decolou e escolhemos onde interceptá-lo", afirmou o porta-voz militar tenente-coronel Peter Lerner. Os escombros da aeronave caíram no mar Mediterrâneo, informou a rádio Israel.

As Brigadas Qassam, braço militar do Hamas, assumiram a responsabilidade pelo envio do drone e afirmaram que ainda tem "surpresas".

O ataque com o avião teleguiado aconteceu um dia depois de o Hamas sofrer um retrocesso em suas relações com a população de Gaza, que ignorou os pedidos do grupo para que permanecesse em suas casas, depois de Israel ter derrubado folhetos sobre uma região do território pedindo que as pessoas saíssem antes de um possível ataque. Cerca de 17 mil pessoas deixaram suas casas.

Fileiras de carros, carroças puxadas por burros e scooters com bagagem encheram as estradas que saíam da cidade de Beit Lahiya, norte de Gaza, em direção a abrigos da Organização das Nações Unidas (ONU) na cidade de Gaza.

O Exército israelense alertou os moradores de Beit Lahiya para que deixassem o local até o meio-dia de domingo, caso contrário colocariam suas vidas em risco. Porém, nesta segunda-feira ainda não havia tido início uma ofensiva contra o que os militares afirma ser locais de lançamento de foguetes na área.

O drone foi lançado de Gaza e derrubado perto da cidade de Ashdod, informaram os militares. Desde o início das operações israelenses contra o território costeiro, os militantes dispararam cerca de 1.000 foguetes contra Israel, provocando ferimentos em algumas pessoas e alguns danos, mas nenhuma morte, já que a maioria foi interceptada pelo sistema de defesa aéreo chamado de "Domo de Ferro". Já do lado palestino, 172 pessoas morreram por causa dos ataques. Porém, o uso de drones com capacidade ofensiva eleva a probabilidade de mortes do lado israelense.

Israel começou os ataques contra Gaza na terça-feira, afirmando ser uma resposta ao disparo de foguetes contra seu território. O Exército lançou mais de 1.300 ataques desde então.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que 172 pessoas morreram, dentre elas dezenas de civis. Não houve mortes do lado israelense, embora várias pessoas tenham ficado feridas, dentre elas um adolescente que ficou seriamente ferido por estilhaços de foguete no domingo.

Os militares disseram que o drone abatido nesta segunda-feira foi lançado de Gaza e foi derrubado por um míssil Patriot terra-ar em meio ao voo. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.