Hamas e Fath negociam reconciliação em Gaza

Marzouk está reunido com líderes do Hamas em Gaza, nesta segunda-feira, antes de uma visita de autoridades do Fath na terça-feira ao Egito. O Hamas libertou 10 prisioneiros do Fatah ante das reuniões com um gesto de boa fé.

Os palestinos têm estado divididos desde 2007, quando o Hamas tomou o controle da Faixa de Gaza das forças leais ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, do Fath. Desde então, o Hamas tem governado Gaza, enquanto Abbas comanda algumas áreas da Cisjordânia. Tentativas passadas de reconciliação fracassaram. É incomum o Egito permitir a visita, visto que o país está reprimindo o grupo Irmandade Muçulmana, do qual o Hamas é um desdobramento.

Ataques

O Exército de Israel disse que militantes em Gaza dispararam um míssil contra tropas que patrulhavam a fronteira, bem como vários foguetes no sul do país. O Exército não retaliou imediatamente os ataques desta segunda-feira. Não foram registradas vítimas. Segundo o Exército, a mais recente onda de ataques começou na noite de domingo, quando um dispositivo explosivo foi acionado, tendo como alvo as tropas ao longo da fronteira. Um míssil foi disparado contra soldados na segunda-feira e pelo menos sete foguetes foram lançados no sul de Israel depois disso. Fonte: Associated Press.