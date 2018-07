Hamas exigirá visto para entrar em Gaza O grupo palestino Hamas anunciou ontem que exigirá visto de quem quiser entrar na Faixa de Gaza, ameaçando o trabalho de milhares de agentes humanitários que atuam no território palestino. EUA e União Europeia impõem sanções financeiras contra o Hamas, que promete cobrar US$ 7 por visto de entrada. As agências humanitárias e ONGs, portanto, não teriam como pagar pelo documento sem infringir leis nos EUA e na Europa. O Hamas disse ainda que haverá um procedimento especial para jornalistas.