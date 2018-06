Hamas impede crianças de viajar a Israel

Eyad Bozum, porta-voz do grupo militante islâmico, disse que as crianças foram preventivamente impedidas de viajar hoje para "proteger a cultura dos nossos filhos e do nosso povo" da normalização das relações com Israel.

Ele comentou que o Hamas interceptou as crianças quando elas estavam prestes a entrar em Israel. Segundo Bozum, o Hamas se certificará de que uma nova tentativa "nunca acontecerá novamente".

O organizador israelense da viagem, Yoel Marshak, disse que as 37 crianças pretendiam

visitar Israel e a Cisjordânia. A viagem era para mostrar uma face positiva de

Israel e promover a paz. Fonte: Associated Press