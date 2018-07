Hamas libertará prisioneiros ligados ao Fatah

Segundo Taher al-Nunu, porta-voz do Hamas, o governo criou uma comissão para implementar esta decisão e estabelecer uma nova etapa de reconciliação com os presos envolvidos com a divisão interna das facções, que existe desde 2006.

O anúncio acontece três dias depois de o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, ter telefonado para o primeiro-ministro de Gaza, Ismail Haniye, para parabenizá-lo "pela sua vitória e oferecer condolências para os mártires" do conflito israelense-palestino.

As tensões entre o Hamas e o Fatah têm se intensificado desde 2006, quando o movimento islâmico venceu as eleições legislativas em Gaza. O Hamas assumiu o poder no ano seguinte, ao repelir uma tentativa de golpe da facção rival. A crise pôs fim a um acordo de partilha do poder entre os grupos. As informações são da Dow Jones.