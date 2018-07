Hamas pede que AP não negocie com Israel O grupo radical islâmico Hamas pediu que a Autoridade Palestina boicote qualquer negociação de paz com Israel - alegando que tentativas anteriores não foram bem-sucedidas -, na véspera do encontro previsto para hoje entre palestinos e israelenses, em Amã, na Jordânia. A reunião, mediada pelo Quarteto formado por EUA, UE, Rússia e ONU, deverá discutir a retomada das negociações entre Israel e os palestinos - suspensas há 15 meses, após os israelenses retomarem as construções em assentamentos na Cisjordânia.