Hamas promete cumprir novo cessar-fogo com Israel Uma dos líderes do Hamas, grupo militante que governa a Faixa de Gaza, disse neste sábado que o grupo vai tentar novamente respeitar o cessar-fogo com Israel, após seis dias de violência. Ayman Taha disse à agência France Presse que o Hamas e "facções da resistência palestina vão respeitar a trégua contanto que as (forças) de ocupação façam o mesmo e foi isso que dissemos aos nossos irmãos egípcios, que exigiram que paremos de atacar".