Hamas promete sequestrar mais soldados israelenses O líder do grupo militante islâmico Hamas, Khaled Mashaal, prometeu sequestrar mais soldados israelenses para pressionar o Estado judeu a libertar prisioneiros palestinos. No ano passado, o Hamas fechou um acordo com Israel para trocar um soldado israelense em seu poder por mais de 1 mil prisioneiros palestinos, incluindo muitos detidos por participação em atentados à bomba.