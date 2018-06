Hamas reelege Khaled Meshal como líder

O grupo islâmico Hamas reelegeu Khaled Meshal como seu líder nesta segunda-feira, 1, informaram duas fontes do movimento radical palestino.

Meshal, de 56 anos, dirige o Hamas do exílio desde 1996 e era considerado favorito. Ele conta com o apoio de potências regionais como Turquia e Egito e está atualmente exilado no Catar.

Analistas consideram que sua reeleição pode resultar na retomada dos esforços de reconciliação entre o Hamas e a Fatah, facção do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.

As fontes disseram que a maioria dos integrantes do Conselho Shura do Hamas votou em Meshal, mas não forneceram mais detalhes.

As informações são da Associated Press