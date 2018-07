Hamas reforma gabinete de governo na Faixa de Gaza

A mudança foi aprovada numa reunião de integrantes do parlamento palestino, conhecido como Conselho Legislativo Palestino. No entanto, o encontro incluiu apenas integrantes do Hamas, o que ajudou a aprofundar a divisão com o governo palestino da Cisjordânia.

O Hamas tem controlado a Faixa de Gaza desde que expulsou as forças leais ao presidente Mahmud Abbas em 2007. Repetidas tentativas de reconciliar os dois territórios sob um único governo têm fracassado.

O novo gabinete, assim como o anterior, está formado apenas por integrantes do Hamas. Em maio, o governo do presidente Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, também reformou seu gabinete, trazendo sete novos ministros, o que foi fortemente criticado pelo Hamas. Na ocasião, o grupo disse que a reforma provava que Abbas não estava comprometido com a formação de um governo de unidade nacional.

Haniya afirmou que continuava pronto "para tomar as medidas necessárias para formar um governo de coalizão se surgirem condições apropriadas". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.