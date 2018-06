Hamas rejeita prorrogação no cessar-fogo com Israel Beit Hanoun, Faixa de Gaza, 26/07/2014 - Um representante do Hamas, que controla a Faixa de Gaza, disse que o grupo rejeitou a prorrogação de quatro horas no cessar-fogo anunciada mais cedo por Israel. Sami Abu Zuhri enviou uma mensagem de texto a jornalistas na noite deste sábado, dizendo que "não há acordo para prorrogar a trégua por mais quatro horas".