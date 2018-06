Hamas se distancia de possível ataque ao Irã O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse ontem que não se envolverá em um novo conflito com Israel, caso o país ataque as instalações nucleares do Irã, que é aliado do grupo islâmico. "O Hamas é um movimento palestino que atua no contexto palestino e atua nos interesses do povo palestino", declarou Haniyeh. "O Irã não nos pediu nada e acredito que eles não precisem do nosso auxílio."