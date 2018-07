Hamas sugere ao Irã reconsidere apoio a Assad

"A posição do Irã no mundo árabe não é mais uma boa posição", disse Marzuk, cujo movimento havia mantido uma base em Damasco, durante uma breve entrevista coletiva concedida em sua nova sede no Cairo, a capital do Egito.

O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, realocou sua liderança de Damasco para o Catar e o Egito após uma desavença com o presidente sírio, Bashar Assad, por causa da brutal repressão do governo aos protestos iniciados em março do ano passado, que em pouco tempo se converteu em guerra civil.

Como resultado, o grupo islâmico Hamas já não é mais tão próximo quanto antes de Teerã, que fornece armas a militantes palestinos. "O Irã pediu que o Hamas adotasse uma posição mais próxima da Síria. O Hamas se recusou, e isso tem afetado o relacionamento com o Irã", comentou Abu Marzuk. As informações são da Dow Jones.