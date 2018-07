Haniyeh seria derrotado por Abbas em Gaza

Se Israel desejasse uma derrota ainda mais contundente do Hamas, poderia soltar Marwan Barghouti, do Fatah, líder da intifada (levante palestino) preso desde 2002. Ele venceria Haniyeh por 61% a 33%. Nas eleições para o Parlamento, o Fatah teria 42% dos votos e o Hamas, 28%.

O Hamas obteve maioria absoluta nas últimas eleições parlamentares, em 2006, mas teve de formar governo com o Fatah, por causa da rejeição de Israel e da comunidade internacional ao grupo, apoiado pelo Irã e pela Síria, que não reconhece a existência do Estado judaico. Conflitos entre as duas facções na Faixa de Gaza em 2007 culminaram numa breve guerra civil e na expulsão do Fatah do território, que passou a ser governado apenas pelo Hamas. A reconciliação, mediada pelo Egito, e a formação de um governo de união nacional são considerados os passos necessários para a proclamação do Estado palestino, durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, seguida de eleições gerais em maio.

"A divisão aqui ia explodir na cara um do outro", analisou Helmi Araj, diretor do Centro para a Defesa da Liberdade e dos Direitos Civis, em recente entrevista ao Estado, em Ramallah.

"Ambos (Hamas e Fatah) haviam chegado a um beco sem saída", observou Mukhaimer Abu Sada, professor de Ciência Política da Universidade Al-Azhar, em Gaza. "O Hamas não conseguia mais resistir a Israel sem lhe fornecer pretexto para retaliar violentamente." O cientista político reconhece: "O Hamas perdeu popularidade, mas conseguiu governar durante quatro anos em circunstâncias difíceis. Apesar das guerras e do bloqueio, restabeleceu a ordem, manteve a vida cotidiana, com uma economia baseada no contrabando nos túneis, mas sobreviveu."

Ele lembra que, ao firmar o acordo com o Fatah, Khaled Meshaal, o líder máximo do Hamas, aceitou as fronteiras de Israel anteriores à Guerra dos Seis Dias, de 1967, que excluem a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém (além das Colinas do Golan, tomadas da Síria); exatamente como o presidente americano, Barack Obama, faria alguns dias depois.