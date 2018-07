Harry visitará Pão de Açúcar O príncipe Harry subirá em março o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, para promover a cultura britânica, anunciou ontem o secretário do Exterior de Londres, William Hague. Pouco antes da vinda de Harry ao Brasil, seu irmão e herdeiro do trono, príncipe William, iniciará um treinamento militar de seis semanas nas Ilhas Malvinas, cuja soberania é reivindicada pela Argentina. William completará nas Malvinas sua formação de copiloto de helicóptero de resgate.