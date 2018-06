Hasan Rouhani assume oficialmente a presidência do Irã Hasan Rouhani assumiu oficialmente neste sábado a presidência do Irã, após receber a aprovação formal do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, em cerimônia. Rouhani substitui o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que, há oito anos assumia o primeiro mandato como presidente iraniano.