Hasan Rouhani toma posse no Irã

Apesar de ainda não ter feito o juramento de posse perante o Parlamento, o endosso de Khamenei permitiu a Rouhani começar a exercer neste domingo as funções para as quais foi eleito em junho.

De acordo com a agência estatal de notícias Irna, a primeira decisão de Rouhani como presidente foi a nomeação de seu chefe de gabinete. A função será exercida por Mohammad Nahavandian, um empresário de 58 anos com doutorado em economia na Universidade George Washington.

Enquanto isso, a televisão estatal iraniana citou Rouhani neste domingo opinando que os EUA e outras nações do Ocidente "ficam atrás de desculpas" para confrontar o Irã e outros países que não consideram amigos. O comentário foi feito depois de uma reunião, no sábado, com um representante norte-coreano que está em Teerã para a posse.

Nos EUA, o Senado pressiona o presidente Barack Obama a dar as "boas-vindas" a Rouhani com um novo pacote de sanções contra Teerã, apesar de o político ser considerado um moderado.

Numa carta a Obama, 76 senadores exigem a imposição de sanções econômicas mais rigorosas contra o Irã enquanto o país insistir em avançar com seu programa nuclear. Os senadores também pedem a Obama que avalie opções militares ao mesmo tempo em que deixa as portas abertas para a diplomacia.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e a pesquisa de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário. Fonte: Associated Press.