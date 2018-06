Hassan Rouhani diz que Irã "não busca guerra com nenhum país"

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou em entrevista a uma emissora de TV dos EUA que o Irã não busca guerra e quer um Oriente Médio governado “pela vontade do povo”.

A declaração foi feita durante a segunda parte de uma entrevista com a NBC News, exibida nesta quinta-feira (19), dias antes do líder viajar a Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU.

Perguntado sobre Israel, Rouhani afirmou: “O que nós desejamos nesta região é o regime da vontade do povo. Nós acreditamos na cédula de votação. Não buscamos guerra com nenhum país. Buscamos a paz e a amizade entre as nações da região.” / REUTERS