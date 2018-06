Havana anuncia reforma e funde dois ministérios O governo de Cuba anunciou ontem a fusão dos Ministérios da Indústria Leve e da Indústria Sidero-Mecânica sob uma nova pasta, a das Indústrias. A nova entidade será responsável pelas estratégias para o desenvolvimento industrial. O decreto, publicado no site oficial do regime de Raúl Castro, determina que todos os recursos humanos, materiais e financeiros dos dois ministérios extintos sejam integralmente transferidos ao novo órgão. A mudança é parte do programa de reformas adotado por Raúl Castro desde que assumiu o poder no lugar do irmão Fidel, em 2008. O atual líder já substituiu dez ministros, eliminou o Ministério do Açúcar e criou a pasta de Minas e Energia. As reformas pretendem atenuar a situação da crise na economia da ilha. / EFE