Havana impede dissidente de deixar a ilha A opositora cubana Gisela Delgado denunciou ontem que as autoridades lhe rejeitaram a possibilidade de sair de Cuba, no primeiro caso conhecido desde a entrada em vigor - no dia 14 - de uma reforma imigratória que pôs fim à autorização de saída e à exigência de uma carta-convite, medidas que vigoraram durante meio século na ilha.