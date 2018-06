Haverá consequência se Síria não se desarmar, diz Kerry

Kerry saudou o acordo, alcançado após negociações prolongadas. "O Conselho de Segurança mostrou que, quando a política é colocada de lado pelo bem comum, ainda somos capazes de fazer grandes coisas", afirmou. "Se essa resolução for completamente implementada, teremos eliminado um dos maiores programas de armas químicas do mundo, de um dos lugares mais voláteis do mundo."

Ele ressaltou, porém, que as armas químicas são somente um dos problemas e que uma solução é necessária para acabar com a guerra civil de 30 meses na Síria, que já matou mais de 100 mil pessoas.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira, por unanimidade, a resolução para destruir as armas químicas do governo sírio. A aprovação, após duas semanas de negociações intensas, marca a maior ruptura na paralisia que tomou conta do Conselho desde o início da guerra civil na Síria.

A ONU disse que a equipe "espera finalizar suas atividades no país na segunda-feira, 30 de setembro". Fonte: Dow Jones Newswires.