Helicóptero bate em guindaste e mata 2 em Londres Um helicóptero se chocou com um guindaste e caiu em seguida na área central de Londres. Segundo a emissora de TV BBC, a aeronave teria despencado após o choque com um guindaste nas proximidades do Rio Tâmisa, no bairro de Vauxhall, região sul da capital britânica. Segundo a BBC, a informações preliminares da polícia não apontam para qualquer motivação terrorista.